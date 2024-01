Jelena Ostapenko a făcut scandal "monstru" la Brisabane: ce a putut să zbiere la arbitru VIDEO

Un an nou, aceleași obiceiuri. Letona Jelena Ostapenko nu se dezminte nici în noul sezon.

Pe cât e de talentată, pe atât e de irascibilă. Jelena Ostapenko, jucătoarea care o învingea pe Simona Halep în finala Roland Garros, s-a dat din nou în spectacol.

În meciul cu bielorusa Victoria Azarenka, din sferturile turneului WTA 500 de la Brisbane, Ostapenko a zbierat la arbitra de scaun: "Nu te mai vreau la nici un meci. Nu o să mai fii la niciun meci jucat de mine. Îmi distrugi toate partidele".

Scena s-a petrecut chiar în finalul partidei, iar Ostapenko a pierdut meciul cu Azarenka. A fost 6-3, 3-6, 7-5 în favoarea bielorusei.

"Cu Jelena, câteodată trebuie doar să îți pui casca și să încerci să reziști", a spus Azarenka la final.

Jelena Ostapenko is not happy with the umpire in her match against Azarenka:

"I never want you at my match again. You will never be at my match. You ruin my matches."