Fostul antrenor al Rapidului scrie istorie la Cupa Africii. ”Super Vulturii” se apropie de trofeu

Naționala Nigeriei, cu portughezul Jose Peseiro selecționer, este prima echipă calificată în semifinalele Cupei Africii, turneul final de pe Continentul Negru.

Fost antrenor la Rapid, în sezonul 2008-2009, Peseiro i-a condus pe ”super vulturi” în careul de ași după victoria obținută în sferturi contra Angolei, scor 1-0.

După un început ezitant, un egal cu Guineea Ecuatorială, jucătorii lui Peseiro au reușit patru victorii la rând fără să primească gol, performanță unică în istorie la Cupa Africii pentru naționala Nigeriei.

Nigeria va evolua în semifinale cu învingătoarea meciului Capul Verde - Africa de Sud.

Since Jose Peseiro changed to a 3-4-3 after 🇳🇬 Nigeria’s draw with Equatorial Guinea, the Super Eagles have won all 4 games scoring five goals whilst conceding none.

A coach who spots problems and fixes them. His decision making has been spot on this tournament. #AFCON2023 pic.twitter.com/UQvBNbZICK