S-a stabilit un nou record mondial la maraton cu un timp uluitor: kenyanul Kelvin Kiptum are 23 de ani și a alergat ca vântul la Chicago

Două ore și 35 de secunde. Acesta este noul record mondial la maraton, stabilit de kenyanul Kelvin Kiptum la maratonul din Chicago.

Kelvin Kiptum a alergat distanța de 42 de kilometri în două ore și 35 de secunde, conform cronometrului oficial, deși inițial fusese creditat cu două ore și 34 de secunde.

Chiar și așa, Kelvin Kiptum este primul om care coboară sub două ore și un minut într-o competiție oficială. El a avut o medie de două minute și 51 de secunde pe kilometru.

Performanța lui e cu 34 de secunde mai bună decât precedentul record, care era deținut de Eliud Kipchoge

Kelvin Kiptum are 23 de ani și este la doar al treilea maraton din carieră.

