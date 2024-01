Fosta amantă a lui Ion Țiriac a ajuns la sapă de lemn. Vrea banii din alocația copilului

Fosta asistentă tv Laurette Atindehou, care a fost surprinsă la mare cu Ion Țiriac, acum câțiva ani, reclamă mari probleme financiare.

Atât de mari încât mulatra vrea bani din alocația copilului pe care îl are cu Mihai Ștefan.

„Mai sunt zile în care avem sau nu avem bani. Poate ca mamă singură, cu copil în creștere, poate mă încadrez să îmi dea banii aceia, 300 de lei pe lună. Dar dacă eu nu mă duc să îi cer… Luni mă duc să mă interesez, dar nu știu… o să mă uit pe internet să văd”, a spus Laurette Atindehou conform cancan.ro.

Vedeta a povestit în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, că tatăl ei, originar din Benin, a fost nevoit să părăsească România în perioada regimului comunist, atunci când și-a încheiat studiile.

Bărbatul a plecat atunci când Laurette era foarte mică, așa că nu are nicio amintire din copilărie cu părintele ei, căruia i-a simțit constant lipsa pe parcursul anilor care au urmat.

Cei doi s-au întâlnit în 2010, cu ajutorul unei surprize făcută de o televiziune. „Pe mine tata nu m-a căutat niciodată. Eu nu-l mai văzusem niciodată, nici măcar într-o fotografie, nu știam cum arată el. I-am cerut mamei să îmi arate poze cu el, dar mi-a zis că nu are. Și faptul că s-a întâmplat la televizor a fost pentru că prezentatorul acelei emisiuni și-a dorit să îmi facă o surpriză. Așa a fost să fie, dar mi-aș fi dorit să mă bucur eu cu el de revederea dintre noi, nu toată țara. Nu știu să îți spun (n.red. cum i-a găsit prezentatorul tatăl), pentru că eu nu l-am găsit pe internet, nici telefonic. Și nici el pe mine.

Ads

Citește și: Povestea dramatică a Danei Roba, la „În Oglindă”, ediția emisiunii disponibilă astăzi, pe canalul de YouTube theXclusive: „Baticul îl porți doar din dragoste pentru Dumnezeu și atât”

Sincer, am rămas puțin fără cuvinte, m-am gândit și mă uitam dacă ăla este tata. După câteva minute am început să plâng, m-au trecut niște emoții, nu pot să ți le descriu în cuvinte, nu mă așteptam niciodată să-l cunosc pe tata, eu recunosc.(...) Am crezut că este un vis, a venit spre mine și m-a îmbrățișat, atunci mi s-a făcut rău, am început să plâng. Tata m-a îmbărbătat, mi-a zis: „Stai liniștită, totul o să fie bine, sunt aici”. Apoi ne-am așezat și mă uitam la el așa, să văd dacă e real.(...) Au trecut 10 ani și nu l-am mai văzut iarăși. Atunci am plecat la munte, am petrecut câteva zile bune, cu mama, cu soțul mamei, cu fratele meu”, a mai povestit fosta asistentă TV., conform kanald2.ro.