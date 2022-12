Reacția lui Messi după meciul cu Australia din optimile de finală. Ce premiu a luat superstarul argentinian

Argentina este în sferturile de finală la Campionatul Mondial de Fotbal după 2-1 cu Australia.

Messi a marcat la meciul 1000 din carieră și a fost declarat cel mai bun om al partidei.

La finalul jocului, superstarul argentinian a reacționat pe seama confruntării cu Australia.

"Cred că am controlat meciul. L-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie și pentru am mai trecut peste un etapă", a spus Leo Messi după meciul cu Australia.

Argentina va juca vineri, 9 decembrie, în sferturile de finală cu Olanda.

