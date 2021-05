Vom afla cine va retrograda direct din Liga 1 si cine va merge la baraj. Ultima etapa din play-out LIVE 18:30

Astazi, miercuri, 19 mai, se disputa ultima etapa din ply-out.Vom afla cea de a doua echipa retrogradata in liga secunda, dupa Poli Iasi , si vom cunoaste si echipele care vor merge la barajul de promovare/ retrogradare.La Ovidiu, se va disputa un meci pe viata si pe moarte. In cazul in care pierde si Hermannstadt invinge pe FC Arges, Astra poate retrograda direct.In cazul in care castiga in Dobrogea, echipa giurgiveana poate trimite pe FC Viitorul la baraj.Si Dinamo mai are inca emotii. Echipa din Stefan cel Mare are nevoie doar de un punct pentru a fi matematic salvati, dar cu o victorie impotriva Chindiei, "cainii rosii", pot prinde si barajul pentru cupele europene.Locuril 15-16 retrogradeaza direct, iar echipele de pe locuril 14-15 merg la baraj cu ocurile 3 si 4 din Liga 2 Meciurile din ultima etapa: Dinamo - ChindiaFC Viitorul FC Voluntari - UTAHermannstadt - FC Arges Gaz Metan - Poli IasiClasament7. Chindia, 35 de puncte8. FC Arges, 31 de puncte9. UTA, 31 de punte10. Dinamo Bucuresti, 30 de puncte11. FC Viitorul, 29 de puncte12. Gaz Metan Medias, 29 de puncte