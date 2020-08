Messi l-a anuntat pe Guardiola, de saptamana trecuta, ca paraseste Barca

Guardiola, care l-a antrenat pe Messi timp de patru ani la Barcelona, i-a spus argentinianului ca va vorbi cu patronii lui City despre transferul lui, conform sursei citate.Website-urile Goal si Spox au relatat joi despre convorbirea telefonica dintre Messi si Guardiola, iar The Times sustine ca acest fapt o pune pe City in pole position pentru semnatura starului de 33 ani.Directorul executiv al lui City, Ferran Soriano, se afla deja in Catalonia, unde intentioneaza sa discute cu tatal lui Messi, Jorge, saptamana viitoare.Messi l-a avut antrenor pe Pep Guardiola intre 2008 si 2012, perioada in care Barca a castigat de doua ori Liga Campionilor, printre alte numeroase trofee.Ziarul argentinian La Nacion a relatat ca Messi ar urma sa semneze un contract pe trei ani plus doi ani suplimentari cu City. Sud-americanul ar urma sa joace trei ani la City, iar apoi va trece la clubul frate din SUA, New York City FC Messi, in varsta de 33 de ani, sub contract cu FC Barcelona pana pe 30 iunie 2021, a anuntat marti clubul, printr-un fax, ca doreste rezilierea "unilaterala" a contractului, desi clauza care ii permitea acest lucru a expirat pe 10 iunie.