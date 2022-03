Cine e fotbalistul din Liga 1 care a eliminat campioana europeană Italia din drumul spre Mondiale: ”A fost nebunie!”

Naţionala de fotbal a Italiei, campioana europeană en titre, a fost eliminată din cursa de calificare a Cupa Mondială din 2022 de Macedonia de Nord, care a învins-o cu 1-0, joi seara, la Palermo, în semifinalele barajului turneul final din Qatar.

Într-un meci în sens unic, în care nu a reuşit însă să înscrie, Squadra Azzurra a fost surprinsă în final (90+2), când Aleksandar Trajkovski l-a învins pe Donnarumma cu un şut de la circa 25 de metri.

La naționala Macedoniei de Nord a evoluat din minutul 58 și Stefan Ashkovski (30 de ani), un mijlocaș legitimat în Liga 1, la Sepsi Sfântu Gheorghe, și care a mai trecut pe la FC Botoșani (2019-2021).

Într-un interviu pentru Fanatik, Ashkovski și-a exprimat gândurile după această victorie fantastică.

”A fost nebunie! Am sărbătorit cu fanii și apoi la hotel, unde au venit și ei. Nu am făcut însă mare caz din asta, pentru că nu am realizat nimic încă. Urmează un meci foarte, foarte dificil la Lisabona.

E un meci extrem de important. Eu cred că vom face un meci bun. Credem într-un miracol! Dacă am învins campioana europeană, putem învinge și Portugalia.

E cel mai important meci din viața noastră, însă trebuie să ne bucurăm de el, ca de orice alt meci de fotbal. Am fi extrem de fericiți dacă am califica Macedonia de Nord pentru prima oară în istorie la un Campionat Mondial”, a spus Ashkovski pentru sursa citată.

Macedonia de Nord, calificată în play-off în dauna României, va juca finala barajului pentru CM 2022 cu Portugalia, care a dispus de Turcia cu 3-1.

