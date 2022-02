Antrenorul Marius Şumudică a fost dat afară de la conducerea tehnică a echipei turce Yeni Malatyaspor, din cauza rezultatelor slabe înregistrate de ultima clasată.

Presa din Turcia a scris că Malatyaspor îi va plăti compensaţii antrenorului român în valoare de 130.000 de euro

Șumudică a scris pe twitter că această informație nu este reală și că se va adresa FIFA pentru a-și primi banii din contract.

"Maltya mi-a încheiat contractul. Nu e adevărat că am primit compensații financiare. Va fi un proces la FIFA care va spune cum trebuie să se încheie situația dintre mine și club".

It's time to say goodbye to Malatya, to their wonderful fans and to my former players and staff.

I want to thank everyone at the club for their support during these months. It's been tough, but we worked hard and had the best intentions.

Malatya terminated my contract. 1/2 pic.twitter.com/qJlR3byvX8