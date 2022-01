Marius Șumudică a făcut din nou circ în Turcia și și-a arătat iubirea pentru țara condusă de Erdogan IMAGINI FABULOASE

Marius Șumudică este din nou în centrul atenției în Turcia dupa ce s-a luat de arbitrul VAR la meciul pe care echipa sa, Malatyaspor, l-a pierdut, 0-1, la Trabzon.

Antrenorul român a făcut spectacol la conferința de presă, unde i-a acuzat pe arbitri că nu i-au acordat un penalty în finalul meciului.

Șumudică l-a găsit vinovat pe omul din camera VAR.

"Mereu respect arbitri, dar cred că unii, care sunt la VAR, iau bani degeaba. Îmi pare rău să spun asta. Este a nu știu câta oară când cei din VAR nu spun nimic arbitrului de centru? De ce? E vorba de două faze.

Una când îmi lovesc jucătorul, care trebuie să-și schimbe tricoul pentru că avea sânge pe el. Am văzut la televizor faza. Este cartonaș roșu un milion la sută! Un milion la sută! Nu 100%. De ce se întâmplă așa ceva contra noastră?! E prea mult!

Trabzon e echipă bună, cu bani mulți. Nu are nevoie de acest ajutor. Arbitrilor, vă rog să-mi respectați munca! Lucrez într-o altă țară, lucrez cu inima pentru ca echipa să rămână în prima divizie. Sunt aici ca să lucrez. Dar respectați-mi munca!

În ultimele minute am avut penalty 1 milion la sută. Jucătorul meu e lovit în careu. Nici la televiziune nu arată faza.

Ce vreți mai mult? Am jucat cu tineri, fără titulari și am pierdut cu 1-0. Trabzon nu a avut ocazii, iar noi trebuia să jucăm 11 contra 10. Și am avut penalty.

Oameni buni, stop! Vă rog, stop! Vă rog să vă opriți. Toată lumea muncește în țara asta. Dacă asta se întâmpla acum 4 ani, înțelegeam. Nu exista VAR. Vreau să întreb cine a fost la VAR la acest meci? Știți? Trebuie să știți.

Aaaa, ce s-a întâmplat cu el acum 2 luni? După un meci, a stat o lună pe bară. Verificați meciul. E un subiect bun pentru voi. Verificați.

Vă rog, terminați! E prea mult pentru mine. Destul. Ce să fac mai mult? Am avut penalty și trebuia cartonaș roșu. Sunt pe ultimul loc. Dați-mi ce el al meu. Nu vreau nimic mai mult"", a spus Șumudică la finalul meciului.

💥💥💥📺 Sumudica'dan basın mensuplarına: -- 🎙 "Bugünkü VAR hakemi kimdi biliyor musunuz?" 🎙 "Aaa! Aaaaa!" 2 ay önce ne olmuştu?" 🎙 "2 ay önce hangi maçtan sonra 1 ay maç alamamıştı?" 🎙 "Bu sizler için iyi bir konu." pic.twitter.com/3UYH8cFZ7O — FutbolArena (@futbolarena) January 7, 2022

La plecarea din sala unde se ținea conferința de presă, Marius Șumudică și-a arătat atașamentul față de Turcia.

💥💥💥📺 Basın toplantısı sonrası Sumudica'nın öfkesi bitmedi. O anlar. 👇 pic.twitter.com/ao0u4b6Uw0 — FutbolArena (@futbolarena) January 7, 2022

Malatyaspor, echipa lui Marius Șumudică, este pe ultimul loc în campionat, cu 15 puncte, la trei puncte de salvare.

