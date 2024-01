Marius Șumudică, în fața turcilor: ”I don't need duşman in Turkey”

Gaziantepspor a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa Galatasaray Istanbul, în etapa a XXIII-a a campionatului Turciei.

Pentru Gaziantep a marcat Kizildag, în minutul 30, iar pentru Galatasaray au înscris Zaha, în minutul 72 şi Yilmaz, în minutul 89.

La Gaziantep, Florin Niţă, Alexandru Maxim, Deian Sorescu şi Denis Drăguş au fost titulari.

După meci, turcii nu au avut milă de antrenorul român, pe care l-au criticat aspru la TV și în mediul online. Mai mulți jurnaliști din Turcia i-au cerut plecarea lui Marius Șumudică de la echipă după meciul pierdut la limită cu Galatasaray.

”I don't need duşman in Turkey. În limba turcă, sunt multe cuvinte asemănătoare cu cele din limba română. Duşman. Nu am nevoie de duşmani în Turcia. Este acelaşi cuvânt în ambele limbi”, a spus Marius Șumudică în stilul caracteristic, la conferința de presă.