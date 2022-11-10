Maroc merge la Campionatul Mondial cu staruri de la PSG, Bayern și Chelsea. Lotul complet

Selecţionerul Marocului, Walid Regragui, a anunţat, joi, lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din Qatar. Vedetele marocanilor sunt Achraf Hakimi, de la PSG, Hakim Ziyech, de la Chelsea, și Mazraoui de la Bayern.

Lotul este următorul:

Portari: Yassine Bounou (FC Sevilla), Munir Mohand Mohamedi (Al Wehda), Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Fundaşi: Nayef Aguerd (West Ham), Yahia Ait Atallah (Wydad Casablanca), Badr Banoun (Qatar SC), Achraf Dari (Brest), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui (Bayern Munchen), Romain Saiss (Beşiktaş)

Mijlocaşi: Selim Amallah (Standard Liège), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Bilal El Khanouss (Genk), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Azzeddine Ounahi (Angers), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria)

Atacanţi: Ez Abde (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Sofiane Boufal (Angers), Ilias Chair (QPR), Walid Cheddira (Bari), Youssef En-Nesyri (FC Sevilla), Abderrazak Hamed-Allah (Ittihad FC), Amine Harit (OM), Hakim Ziyech (Chelsea).

Maroc va juca la Cupa Mondială în grupa F, cu Belgia, Canada şi Croaţia.

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