Meci epic între Andy Murray și Matteo Berrettini la Australian Open: partida s-a decis după aproape 5 ore VIDEO

Un meci extraordinar a avut loc încă din primul tur de la Australian Open.

Scoțianul Andy Murray (66 ATP) și italianul Matteo Berrettini (16 ATP) au oferit o partidă de zile mari, încheiată după patru ore și 49 de minute de tenis spectaculos.

Murray a câștigat primele două seturi, Berrettini pe următoarele două, astfel că totul s-a decis în set decisiv. Berrettini a ratat o minge de meci la 5-4 și 40-30, când l-a avut în mână pe scoțian, dar a ratat o minge ușoară cu reverul din apropierea fileului. Murray nu l-a iertat pe italian, câștigând în tie-breakul decisivului.

Scor final, 6-3, 6-3, 4-6, 7-6, 7-6 (10-6) în favoarea lui Murray, care va juca în turul următor cu Fabio Fognini sau cu Thanasi Kokkinakis.

Mingea de meci ratată de Berrettini

He saves match point in an instant classic with Berrettini! @andy_murray • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/yeNqttGZAK

This one's going all the way! 😅@MattBerrettini levels it 3-6 3-6 6-4 7-6 (9). Who will come out on top? 👀#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/95OQFX4Vhe