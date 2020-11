Fiecare sticla de apa, suc sau bere, taxata cu 50 de bani. Suma poate fi recuperata la returnarea ambalajului

Potrivit stirileprotv.ro, masura, care ar urma sa se aplice de la 1 ianuarie 2020, prevede ca se va aplica pentru toate ambalajele in care sunt imbuteliati pana la 3 litri de lichid.Sursa citata mai arata ca magazinul va aplica o scumpire de 50 de bani pentru fiecare astfel de produs cumparat, un bax cu apa plata care are 6 sticle urmand sa coste cu 3 lei in plus.Banii vor fi recuperati la returnarea produsului, dar pentru asta codul de bare de pe sticla trebuie mentinut intact.Proiectul Ministerului Mediului, mai arata stirileprotv.ro , este in dezbatere publica si trebuie sa intre in vigoare cel tarziu pe 1 ianuarie 2021, existamd o directiva europeana in acest sens.Potrivit sursei citate, Ministerul Mediul recunoaste ca Romania este sufocata de gunoaie. 6 milioane de tone de deseuri ajung anual in gropile de gunoi. Potrivit ministrului Mircea Fechet, tara noastra reuseste sa recicleze doar 14 la suta din deseuri, o cantitate infima. La solicitarea Uniunii Europene, ar trebui sa ajungem la 90% in 3 ani.