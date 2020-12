UE interzice exporturile de deseuri din plastic catre tarile sarace. De ce a fost luata aceasta decizie

De asemenea, exportul de deseuri din plastic din UE catre tarile OECD precum si importurile in UE vor fi mai strict controlate.Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) reuneste cele mai bogate 35 de tari ale lumii."Aceste noi reguli trimit un mesaj foarte clar ca UE isi asuma responsabilitatea pentru deseurile pe care le genereaza. Exportul de deseuri din plastic va fi permis numai in conditii foarte stricte. Exportul de deseuri de plastic nesortate catre tarile non-OECD va fi complet interzis", a declarat comisarul european pentru Mediu, Virginijus Sinkevicius.Dupa ce, la inceputul lui 2018, China (precedenta destinatie principala pentru deseurile din plastic) a interzis importurile de deseuri, comertul cu deseuri din plastic s-a reorientat spre alte tari din Asia, precum Malaezia. Insa in conditiile in care unele dintre aceste tari nu dispun de facilitati suficiente de reciclare, exporturile UE au fost criticate de organizatiile de mediu care sustin ca o mare parte din deseurile din plastic trimise de blocul comunitar ajung in oceane sau sunt arse in gropile de gunoi.Citeste si: