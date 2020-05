Cum au evoluat emisiile de dioxid de azot in Romania in starea de urgenta (Foto)

Ziare.

com

Realizatorii cercetarii spun, totusi, ca rezultatul masuratorilor reflecta o combinatie complexa a mai multor factori, dificil de cuantificat.Masuratorile bazate pe date ale misiunii europene Copernicus Sentinel-5P arata evolutia saptamanala a dioxidului de azot de la inceputul anului pana la 5 mai 2020."Reprezentarile grafice releva o scadere a concentratiei de dioxid de carbon in lunile martie si aprilie si inceputul lunii mai, perioada care a coincis cu instaurarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei", a declarat Florin Serban, director general Terrasigna, companie care a prelucrat datele privind concentratia acestui poluant atat pentru intreg teritoriul Romaniei, cat si pentru zona Bucuresti-Ilfov.Acesta a punctat ca "o scadere puternica se poate observa si in dinamica dioxidului de azot deasupra regiunii Bucuresti-Ilfov, tendinta intrerupta de o crestere temporara a noxelor inregistrata in saptamana 8-14 aprilie 2020, o perioada care a coincis cu un fenomen de poluare extrema sesizat de locuitorii Capitalei".Hartile sunt codificate in culori ce variaza de la nuante de bleu deschis, ce reprezinta o valoare scazuta a dioxidului de azot, pana la brun roscat, ce reprezinta o valoare ridicata.Dreptunghiurile colorate cu galben (pentru Romania), respectiv albastru (pentru Bucuresti-Ilfov) reprezinta mijlocul valorilor analizate intr-o saptamana, iar linia din mijlocul fiecarui dreptunghi este valoarea mediana a concentratiilor observate in saptamana respectiva.Linia punctata orizontala a fost plasata pentru a servi drept valoare de referinta pentru analiza celor 18 saptamani si reprezinta valoarea mediana a concentratiei de dioxid de azot in saptamana 11, cand a fost declarata carantina generalizata la nivelul intregii tari.Se observa ca inainte de saptamana 11 valorile mediane tind sa fie peste linia punctata, in timp ce, dupa aceasta saptamana, acestea tind sa coboare sub reper.