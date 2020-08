Studiu: Poluarea cu plastic a Oceanului Atlantic, de 10 ori mai grava decat se credea. Pandemia va agrava situatia

Autoarea principala a raportului, Katsiaryna Pabortsava, cercetator la National Oceanography Centre (NOC), in Southampton, a precizat ca studiile anterioare nu au masurat "concentratiile particulelor 'invizibile' de microplastice, de sub suprafata oceanului".Oamenii de stiinta au examinat stratul superior al Atlanticului si au gasit 12 milioane de tone de microplastice - particule de plastic cu diametrul mai mic de 5 milimetri.Asa au estimat ca intregul Ocean Atlantic, de la suprafata pana la fundul marii, transporta cel putin 178 de milioane de tone de plastic, mult peste estimarile anterioare.Asta pentru ca studiile anterioare nu au masurat concentratiile de particule microplastice invizibile pentru ochiul uman.Cercetatorii au folosit navoade fine pentru a colecta probe de apa de mare in largul coastelor din sudul Angliei si din Maine, Statele Unite, informeaza Daily Mail Acest nou studiu a luat in considerare micro particule din doar primele trei materiale plastice cel mai folosite in comert: polietilena, polipropilena si polistiren.este cel mai utilizat plastic din lume si este utilizat pentru fabricarea pungilor de cumparaturi, a ambalajelor de mancare si a sticlelor de detergenti.este utilizata pentru a produce produse robuste, care variaza de la barele de protectie auto, echipamentele de laborator si mobilier.este bine cunoscut pentru proprietatile de ambalare si izolare.Cercetarile NOC privind contaminarea oceanelor cu plastic au drept scop sa inteleaga mai bine amploarea si persistenta expunerii la materialele plastice si potentialele prejudicii pe care le poate provoca.Mostre de apa din Atlantic, prelevate la adancimi de pana la 200 de metri, sugereaza ca "poluarea cu plastic din ocean a fost in mod substantial subestimata", a precizat NOC.Nina Schrank, de la Greenpeace, a declarat:"Stim ca particule de plastic sunt prezente in fiecare ocean si in fiecare rau testat, dar inca subestimam drastic cat de multa plastic intra in mediu. Actiunile comerciantilor de a reduce prezenta plasticului in circuitul vanzarii cu amanuntul sunt infime raportat la amploarea si urgenta problemei", a mai spus Schrank.Studiul a fost publicat in revista Nature Communications Peste toate, pandemia va accentua puternic criza ecologica cu care ne confruntam.Masti sanitare, manusi chirurgicale, echipament de protectie si saci - criza coronavirusului a dus la o crestere rapida a cererii si productiei de obiecte din plastic, potrivit CNN Productia acestor obiecte este necesara acum, iar guvernele fac tot ce le sta in putinta pentru a isi mari stocurile de masti si manusi. Insa tot acest plastic se va arunca, in final, iar activistii de mediu se tem ca va ajunge sa polueze, adaugand astfel o noua provocare la criza ecologica.De la oameni care arunca manusi si masti sanitare pe strazi, la reglementarile ecologice impotriva plasticului desfiintate, intrerupte sau amanate, criza ecologica a coborat rapid pe locul 2 in topul importantei fata de cea mai semnificativa criza de sanatate publica din perioada contemporana."Zeci de masti si manusi chirurgicale zac aruncate peste tot in zona in care locuiesc, in Washington DC. A plouat aici timp de doua zile, iar apa le duce spre canalizare, de unde ajung Raul Anacostia, Chesapeake Bay si apoi in Oceanul Atlantic", spune John Hocevar, director de campanie la Greenpeace SUA.Un studiu din 2019 arata ca productia globala de plastic a crescut de patru ori in ultimele patru decenii, iar autorii sai avertizau ca daca aceasta tendinta continua, pe langa dezastrul pe care il produce deja in oceane, productia de plastic va fi responsabila pentru 15% din emisiile de gaze cu efect de sera, pana in 2050.