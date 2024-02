Mihai Dedu a prezentat băut știrile ProTV: ”Simțeam că mă învârt”. Cum i-a zis lui Anghel Iordănescu

Mihai Dedu, cunoscutul prezentator al știrilor de dimineață de la ProTV, și-a amintit de un episod inedit ptrecut în urmă cu mulți ani.

Astfel, invitat la podcastul ”La Măruță”, Mihai Dedu a recunoscut că a fost pus în postura de a prezenta știri din sport în condiții de ebrietate.

„Asta e prin 97′. Eu nu trebuia să fiu la știri în seara aia. Înainte de a intra pe post am fost la o petrecere care a început devreme. Aveam vreo 2-3 beri la activ și nu puteam să zic selecționerul Anghel Iordănescu. Am fost chemat să fac știrile din sport în seara aia. Sunt 27 de ani. Am ajuns și simțeam că mă învârt, fiind și tânăr mă întrebam cum apar eu pe post.

Oricum nu s-a văzut nimic, dar nu-mi ieșea. Am făcut intro-urile scurte. Lui Anghel Iordănescu i-am spus Tata Puiu, ca să scap. Nu-mi ieșeau cuvintele, eu le citeam, dar mă întrebam ce fac dacă mă încurc. Am simplificat toate știrile, le-am făcut de 8 secunde. Jurnalul ăla a fost bliț, țiplă, nu s-a prins nimeni”, a povestit Mihai Dedu.

Mihai Dedu, una dintre cele mai cunoscute voci de televiziune, se va afla la microfon în timpul meciurilor care se vor disputa în Germania la Euro 2024 și care vor fi transmise în România de Pro TV.

Astfel, alături de Ion Alexandru, Andrei Grecu și Cristian Pintea, Mihai Dedu revine în lumea sportului după mai mult de 20 de ani.

Acesta este fost prezentator al jurnalului de sport, comentator și editor în redacția de sport. Mai apoi, Mihai Dedu a trecut în redacția de știri generaliste, unde prezintă știrile de dimineață, alături de Lavinia Petrea sau Andreea Marinescu.