Antrenorul Mihai Iosif a avut un discurs acid la adresa contestatarilor săi după înfrângerea suferită de echipa lui, FC Rapid, în partida cu FC U Craiova.

"Toate aceste lucruri de-a lungul timpului ne-au dereglat. Acum câteva luni eram magicianul, eroul, impecabilul, incredibilul, acum sunt prostul, grasul ăla fraier, grasul ăla care nu ştie nimic, alb în cap. De la Rapid m-am făcut aşa, şi gras, şi alb, şi cu tensiune 20, dar ăsta este fotbalul.

Din păcate, am pierdut, astăzi, după o repriză, prima, foarte slabă, de ambele părţi, în a doua am dat un gol, dar după aia e greu să explic cum am luat în cinci minute trei goluri. Chiar mi-e greu să explic, o să mă uit, am văzut un pic la primul gol, asta este.

Grasul e fraierul! Nu vreau să vorbesc mai multe acum, cu siguranţă voi avea o întâlnire cu conducerea şi vom încerca să căutăm soluţii, încercăm să resuscităm echipa aşa cum putem. Au fost mulţi foşi fotbalişti care nu apar foarte mult şi care m-au susţinut. Repet, să luăm trei goluri în cinci minute e inadmisibil la o echipă de Liga I.

(n.r. - dacă prezenţa lui Adrian Mutu în tribune a fost întâmplătoare) Ce stau eu... Din liga a doua, de când am venit au început să apară antrenori. Eu ştiu foarte multe, dar mă abţin încă, legat de multe subiecte. E problema fiecăruia când vine la un meci, stau eu să-i spun lui x sau lui y să nu vină la meci? Din liga a doua tot veneau, azi, unul, mâine, altul, se auzea, se făceau, eram făcut în toate felurile, Klopp, Del Bosque, acum sunt Miţă, Miţanu, Miţi grasul, prostul, idiotul, asta este.

Şi Sfântul Petru s-a lepădat de Iisus. Cum a zis, când o cânta cocoşul de trei ori, s-a lepădat şi a cântat! Jucătorii au încercat, poate atâta pot unii, încă mă abţin şi vedem ce se va întâmpla în viitor. Poate voi face o conferinţă cum a făcut-o domnul Boloni şi vom vorbi deschis. Nu vreau să vorbesc la cald.

Orice le-aş spune (n.r. - jucătorilor), nu aud acum, că sunt şi ei încărcaţi după meci. Eu aici m-am născut, aici am crescut, şi tata mă trăgea de urechi, dar tot mă iubea. Aşa a fost şi galeria... Dacă ei cred că eu sunt vinovatul principal, că aşa e la fotbal, antrenorul e vinovatul, eu îi iubesc la fel de mult, ştiu cât de pătimaşi sunt, ştiu că bagă mâna în buzunar să vină până aici, ştiu că susţin echipa. Rapidul nu e al meu, nici al tău, e al urmaşilor urmaşilor noştri. Urmaşii noştri sper să fie mai echlibraţi un pic", a declarat Iosif, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FC U Craiova a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (0-0), pe FC Rapid, într-un meci din etapa a XXIX-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

Au marcat: Baeten '72, Sidibe '74, Compagno '77 / Vojtus '58, Kait '81.