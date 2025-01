Un fost antrenor al Stelei spune ca Romania va fi dezafiliata de FIFA

Curtea de Apel Bucuresti a anulat, marti, articolul din regulamentul FRF care obliga cluburile sa se adrese Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Decizia luata in urma unei plangeri formulate de Universitatea Craiova il pune pe ganduri pe Mihai Stoichita, care sustine ca Romania va fi dezafiliata de FIFA.

"S-ar putea sa nu mai existam. Eu am patit-o de doua ori in Kuwait, unde am fost exclus din toate competitiile de doua ori. Justitia trebuie sa respecte niste legi. Situatia este incalcita rau", a spus Stoichita la Digi Sport.

Fostul antrenor al Stelei a explicat si ce s-ar putea intampla cu fotbalul romanesc in cazul unei dezafilieri.

"Probabil ca vom juca noi intre noi, intr-o competitie interna. Dar cand vom vrea sa exportam jucatori nu vom putea pentru ca vor fi amatori", a mai spus Stoichita.

Clubul Universitatea Craiova a castigat inca o batalie cu FRF si LPF, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis in parte exceptia de nelegalitate a regulamentelor fotbalistice, invocata de olteni.

Astfel, articolul 36.17 din regulamentul privind statutul si transferul jucatorului de fotbal al FRF, care obliga cluburile sa se adreseze TAS, a fost declarat nelegal si neconstitutional, instanta anulandu-l.

Ads