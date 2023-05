Cum a fost pedepsit tenismenul care a lovit scaunul arbitrului cu racheta la ATP Lyon VIDEO

Tenismanul suedez Mikael Ymer a fost descalificat, miercuri, din turneul ATP 250 de la Lyon (Franţa), dotat cu premii totale de 562.815 euro, după ce a lovit scaunul arbitrului cu racheta, într-un acces de furie, după o discuţie legată de urma unei mingi pe zgură.

În meciul cu francezul Arthur Fils, din optimile de finală ale turneului, scandinavul de 24 de ani s-a certat cu arbitrul de scaun în legătură cu o minge returnată şi i-a arătat acestuia o urmă pe zgură. Arbitrul a afirmat că a văzut cum mingea a sărit de pe linie, dar Ymer, aflat pe locul 53 în lume, a fost furios că oficialul nu a coborât din scaun pentru a arunca o privire mai atentă la urmă.

''De ce nu verifici urma? Îmi spui că nici măcar nu cobori să verifici urma?'', l-a întrebat Ymer. ''Nu am mai întâlnit un arbitru care spune 'Nu cobor ca să verific urma'. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva'', a adăugat Ymer.

Ymer a continuat să joace până când Fils a reuşit un break şi conducea cu 6-5 în primul set, după care şi-a pierdut controlul şi a izbit cu racheta scaunul arbitrului, rupând-o şi aruncând mânerul în teren.

În huiduielile publicului, arbitrul a discutat cu un oficial al turneului, care l-a informat pe Ymer că a fost descalificat.

Suedezul a acceptat decizia şi l-a felicitat pe Fils, care îl va înfrunta în sferturile de finală pe principalul favorit, canadianul Felix Auger-Aliassime.

Some disgusting scenes overnight in Lyon as Mikael Ymer, was defaulted for this incident towards the umpires chair.

🎥: Tennis TV pic.twitter.com/SKACViHE8z