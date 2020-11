Mircea Lucescu rasufla usurat. Messi, lasat acasa de Ronald Koeman pentru meciul cu Dinamo Kiev

Koeman a invocat motive tehnice pentru care Messi va ramane acasa. Nici Frankie de Jong nu va face parte din lot. Tehnicianul considera ca situatia echipei catalane in Grupa G este una buna si poate astfel odihni cateva vedete.Pe langa cei doi, Koeman nu poate conta pe jucatorii Gerard Piqu, Busquets, Sergi Roberto, Umtiti, Araujo si Ansu Fati, toti accidentati.Au fost convocati Matheus Fernandes, Oscar Mingueza si Konrad de la Fuente, jucatori cu putin aparitii sau char fara meciuri in prima echipa.Partida Dinamo Kiev - FC Barcelona se va disputa, marti, de la ora 22.00, in etapa a IV-a a Grupei G a Ligii Campionilor. Barca conduce in clasamentul grupei, cu noua puncte, urmata de Juventus, sase puncte, Dinamo Kiev si Ferencvaros, cate un punct.CITESTE SI: