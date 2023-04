Rusoaica de 15 ani care continuă să uimească la Madrid: a bătut încă o jucătoare de top și e în turul al treilea

Mirra Andreeva a detonat încă o bombă la Mutua Madrid Open, învingând o jucătoare mult mai bine cotată.

Rusoaica de 15 ani a învins-o în turul al doilea pe Beatriz Haddad Maia, din Brazilia, locul 13 WTA, scor 7-6, 6-3, salvând trei mingi de set în tie-breakul primului set.

Mirra Andreeva trecuse în primul tur de Leylah Fernandez, fosta finalistă de la US Open.

Jucătoarea din Rusia vine după două turnee de categorie W60 câștigate în Elveția.

Incredible. 15 (!) years old Mirra Andreeva gets an incredible top 15 win over Bia Haddad Maia to reach the 3rd round in Madrid. 7-6, 6-3.

She got variation, speed and is very smart on court. What a talent! pic.twitter.com/p9Na31lV4F