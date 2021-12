A primit 41 de goluri la Mondialul de handbal, dar a fost declarată MVP-ul meciului! Portărița a plâns în hohote la decernarea premiului VIDEO

Cea mai bună jucătoare a meciului Norvegia - Iran, scor 41-9, disputat, duminică, în Grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin, din care face parte şi România, a fost desemnată portarul învinselor, Fatemeh Khalili Behfar.

În ciuda faptului că a primit atât de multe goluri, Fatemeh a avut numeroase intervenţii care le-au împiedicat pe jucătoarele norvegiene să înscrie mai mult.

Ea a izbucnit în lacrimi după ce a fost desemnată jucătoarea meciului şi a primit trofeul de MVP. Coechipierele ei au îmbrăţişat-o, iar adversarele au apluadat-o, la fel publicul din sala din Castellon. Bucuria a fost foarte mare în rândul delegaţiei iraniene după acest succes. La final, jucătoarele celor două echipe au făcut o fotografie împreună.

A very special moment in Castellon as 🇮🇷 Iran's Fatemeh Khalili Behfar received the hummel Player of the Match award after another eye-catching performance, despite her team's loss 🔥🤗#Spain2021 #sheloveshandball @SheLOVsHandball pic.twitter.com/gGOF71jkgd