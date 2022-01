Imagini memorabile cu Rafael Nadal după calificarea în finala Australian Open VIDEO

Rafael Nadal a fost extrem de bucuros, dar și emoționat, după calificarea în finala Australian Open.

El va juca pentru a șasea oară în finală la Australian Open. A câștigat aici în 2009 (contra lui Federer), dar a pierdut finalele din 2011 (învins de Novak Djokovic), 2014 (învins de Wawrinka), 2017 (învins de Federer) și 2019 (învins de Novak Djokovic).

La finalul partiei cu Berrettini, Nadal a oferit una dintre cele mai explozive reacții de bucurie din cariera lui.

Apoi, s-a retras spre banca lui și a lăsat loc lacrimilor de bucurie.

Dacă va câștiga la Australian Open, Rafa va fi primul jucător cu 21 de Grand Slamuri în palmares.

Eș va evolua în finală cu învingătorul din meciul Daniil Medvedev - Stefanos Tsitsipas, dispută care începe la 10.30.

Look how much it means to Rafa Nadal ❤️#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/pr9UokL1xS