Naomi Osaka a stat doar nouă minute pe teren! Ce s-a întâmplat la meciul ei

Naomi Osaka, fost lider al tenisului mondial feminin, a alunecat pe locul 48 în utimul clasament WTA dup[ un sezon mediocru.

Japoneza s-a înscris la turneul de acasă, cel de la Tokyo, și a reușit să acceadă în turul următor după doar nouă minute de joc. Ce s-a întâmplat? Adversara ei, australiana Daria Saville s-a retras după ce a resimțit mari dureri la genunchi.

Osaka va juca în turul urm[tor cu Beatriz haddad Maia, locul 16 WTA.

"Anul acesta nu a fost cel mai bun, dar am învăţat multe despre mine. Viaţa are suişuri şi coborâşuri, iar acest an a fost mai mult în jos decât în sus, dar una peste alta sunt destul de mulţumită de locul în care sunt acum'', a declarat Osaka, 24 ani, cu câte două succese la US Open şi Australian Open.

🇯🇵 @naomiosaka advances to the Tokyo last 16 as Saville is forced to retire through injury with the score at 1-0 in the first set.

Speedy recovery, @Daria_gav 🫂💜#TorayPPO pic.twitter.com/1jGDMVCrwc