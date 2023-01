Primele imagini cu Novak Djokovic la Melbourne, după scandalul monstru provocat de tatăl său pro-Rusia VIDEO

Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak Djokovic, s-a fost fotografiat alături de susţinătorii lui Vladimir Putin la Australian Open, miercuri seară, relatează The Guardian.

Patru bărbaţi au fost evacuaţi din Melbourne Park de poliţia din Victoria miercuri seară, după ce au scandat sloganuri pro-ruse şi pro-Vladimir Putin pe treptele Rod Laver Arena în timp ce arborau numeroase steaguri ruseşti, inclusiv unul cu chipul lui Putin pe el.

🤡 Adventures of Putin's patriots in Australia

They took out a flag with the image of Putin (one of them was wearing a T-shirt with a Russian swastika z) after the match between Russian Andrey Rublev and Serbian Novak Djokovic. pic.twitter.com/yyI7TE803J