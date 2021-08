Ana Maria Popescu, adevărul despre fostele ei colege: Noi n-am fost niciodată prietene!

Ana Maria Popescu a ținut un discurs-manifest la revenirea în România după medalia de argint de la Tokyo, amintind printre altele de fostele ei colge, Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop, alături de care a cucerit aurul la Rio."Și știu treaba asta pentru că am făcut treaba asta cu trei tipe minunate pe care mi-e o ciudă de mor acum pentru că astăzi puteam să fim la Tokyo să tragem la echipe.Dar am înțeles că ele aveau alt drum în viață. Drumurile noastre s-au despărțit, dar asta nu înseamnă, chiar dacă n-am rămas prietene, asta nu înseamnă că am anulat tot ce am făcut împreună până acum”, a spus atunci Ana Maria Popescu.La PlaySport, ea a întărit acea afirmație. “Le-am și sunat după declarațiile de la aeroport și le-am spus că mă oftic de mor că nu au fost cu mine.Ele au rămas în parte în fenomen, dar au ales familia, au ales alt drum", a mai spus ea.