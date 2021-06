Larisa Iordache, lasata de izbeliste de iubit din cauza unei alte fete. Amanunte picante despre prima poveste de dragoste a gimnastei

Sportiva a povestit cum a decurs povestea de dragoste dintre era si primul iubit, un dansator.Tanarul a fost cel care a renuntat la gimnasta, in cele din urma."Am avut primul iubit la 17-18 ani. Era ceva, vorbeam prin mesaje, nimic mai mult. Ne-am intalnit o data sau de doua ori. Sunt cam rusinoasa. Am avut nevoie de un baiat care sa aiba rabdare cu mine.Iubit in adevaratul sens al cuvantului am avut la varsta de 19 ani. Am avut o relatie de 8 luni. Faceam gimnastica foarte serios si ma motiva, pentru ca el facea dansuri. Din pacate... adica sunt ok cu asta... atunci la momentul acela... M-a facut sa sufar, fiind primul iubit. Ne-am despartit din cauza partenerei lui de dans. A fost obligat sa ne despartim. I s-a dat de ales: dansez cu tine doar daca te desparti de Larisa.Baiatul a fost sincer cu mine si mi-a zis: Nu vreau sa renunt la pasiunea mea pentru tine. L-am vazut, era trist prin casa, si i-am zis: Bai, noi nu suntem atat de inaintati intr-o relatie, suntem niste pusti. Daca ne e scris sa fim impreuna la un moment dat, chiar o sa fim.Cu greu am acceptat sa renuntam amandoi, pentru ca au fost chestii care ne-au tinut legati, dar dupa un an si jumatate am scapat de lucrul acesta. Eu cand ma atasez de o persoana, sufar. Si nu imi place sa fug de suferinta respectiva. Si dupa ceva timp am luat-o de la capat.Cand vine vorba de relatii, imi provoaca dezamagire sa fiu inselata, fie ca vorbim doar despre o intentie. M-au afectat problemele sentimentale in cariera", a spus Larisa Iordache, la podcast-ul lui Radu TibulcaCampioana europeana, gimnasta se pregateste pentru Jocurile Olimpice, unde vrea sa o medalie.