Catalina Ponor, mesaj conspirationist despre COVID-19: Nu ma vaccinez. Nu am incredere. Ni se induce in continuare aceasta frica de virus

Campioana olimpica face parte din grupul conspirationistilor in ceea ce priveste pandemia de COVID-19."Eu nu ma vaccinez momentan. Nu am incredere si ti-o spun cu toata sinceritatea!Mi se pare, in primul rand, ca s-a obtinut prea repede si, in al doilea rand, nu stim care sunt reactiile adverse ale acestui vaccin.Se dau doar presupuneri si e bine sa ne informam despre acest vaccin. Mai astept. Am rabdare.Ni se induce in continuare aceasta frica de virus, mai ales la televizor. Eram mult mai izolata decat acum si chiar imi era frica sa ies.Mi-a fost frica sa imi scot si catelusa la plimbare! Acum, ca am casa la curte e altceva. E mult mai relaxant.Apoi, am inceput sa imi dau seama ca e doar o gripa putin mai virala si mai agresiva, dar am purtat tot timpul masca.", a spus Ponor pentru Fanatik Fosta gimnasta a dezvaluit cum a fost ceruta in casatorie de iubitul sau."A fost total neasteptat. M-a cerut chiar in fata altarului, la Manastirea Neamt.Eu credeam ca Bogdan are treaba acolo, mai ales ca noi sunt foarte apropiati de parintele Daniliuc, de acolo, de la manastire si credeam ca mergem sa il vizitam si ca este un eveniment acolo.A fost foarte dragut si l-am intrebat daca e pe bune... Nici vorba de plans. Pe bune", a mai spus Ponor pentru fanatik.ro