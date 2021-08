Guvernul a dublat recompensele medaliaților de la Tokyo! Câți bani vor încasa sportivii care au făcut performanță

Astfel, sumele pe care sportivii le vor primi sunt următoarele: locul I - 140.000 euro (faţă de 70.000 euro), locul al II-lea - 112.000 euro (faţă de 56.000 euro), locul al III-lea - 84.000 euro (faţă de 42.000 euro), locul al IV-lea - 56.000 euro (faţă de 28.000 euro), locul al V-lea - 42.000 euro (faţă de 21.000 euro), locul a VI-lea - 28.000 euro (faţă de 14.000 euro)."La iniţiativa Ministerului Tineretului şi Sportului, Guvernul României a aprobat majorarea cu 100% a premiilor pentru sportivii cu rezultate deosebite la Jocurile Olimpice/Paralimpice de la Tokyo. Acest proiect vine în completarea art. 25 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare a acestui fapt, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, respectiv Ministerul Tineretului şi Sportului, vor putea acorda, în limita bugetului aprobat, cuantumuri majorate cu 100% ale premiilor pentru sportivii care au obţinut rezultate deosebite la Jocurile Olimpice/Paralimpice de la Tokyo, prin clasarea pe locurile I-VI", se menţionează în comunicatul citat.Ministrul Eduard Novak , care va participa la Jocurile Paralimpice, a declarat că dublarea premiilor este o dovadă a faptului că Guvernul înţelege şi respectă performanţa sportivă."Este o mare reuşită aprobarea acestui act normativ şi mă bucur că am avut sprijinul colegilor şi partenerilor din coaliţie. Este o dovadă că Guvernul României înţelege şi respectă importanţa sportului şi a performanţei sportive, că apreciază şi recompensează munca şi eforturile care stau în spatele acestor rezultate. Performanţele olimpice reprezintă o importantă carte de vizită pentru prestigiul nostru, ca ţară, şi avem încă mult de recuperat la acest nivel, unde ultimele două decenii au avut un nedorit trend descendent. Sunt necesari mulţi paşi până vom ajunge din nou acolo unde ne dorim şi unde putem fi, aceşti paşi nu se pot parcurge dintr-odată, dar este important că suntem o echipă şi că ne raportăm în mod unitar la proiectul de revigorare şi renaştere a sportului românesc. Rămânem împreună în aceste demersuri şi vom continua să căutăm soluţii pentru ca sportul şi sportivii să se simtă apreciaţi şi să aibă condiţii cât mai bune de pregătire", a spus Novak.La această ediţie a Jocurilor Olimpice, România a obţinut patru medalii, una de aur şi trei de argint, la canotaj şi scrimă, performanţă comparabilă cu cea de la ediţia anterioară, de la Rio de Janeiro. Medalia de aur a fost câştigată la dublu vâsle feminin de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, iar cele trei de argint de Ana-Maria Popescu la spadă, de echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari, şi de cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă.Tricolorii au mai obţinut la Tokyo un loc patru, prin înotătorul David Popovici la 200 m liber, trei locuri cinci, prin echipa feminină de tenis de masă (Daniela Dodean-Monteiro, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara ), perechea de dublu mixt la tenis de masă - Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs - şi echipajul de canoe dublu masculin pe 1.000 m, Cătălin Chirilă/Victor Mihalachi. Alte trei clasări au fost pe locul şase, atleta Bianca Ghelber la greutate, echipajul feminin de opt plus cârmaci (Maria Magdalena Rusu, Viviana Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea) şi echipajul de dublu vâsle feminin categorie uşoară (Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Elena Beleagă),Cu 4 medalii, 1 de aur şi 3 de argint, România s-a clasat pe locul 46 în clasamentul medaliilor obţinute la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Jocurile Olimpice de vară Tokyo 2020 s-au desfăşurat sub semnul pandemiei mondiale de SARS-COV 2, iar amânarea acestora a determinat multe incertitudini şi modificări în planul de pregătire al sportivilor şi al competiţiilor internaţionale premergătoare. Cu atât mai mult, performanţa acestor sportivi merită o recunoaştere specială.