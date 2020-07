Jocurile Olimpice de la Tokyo s-ar putea desfasura cu un numar limitat de spectatori

"Toata lumea trebuie sa se concentreze asupra desfasurarii evenimentului de anul viitor. Suntem pe aceeasi lungime de unda" cu Comitetul International Olimpic (CIO) si cu presedintele sau, Thomas Bach, a declarat pentru BBC directorul general al Comitetului de organizare, Toshiro Muto, referindu-se la Jocurile prevazute intre 23 iulie si 8 august 2021.Conform oficialului japonez, presedintele CIO "nu doreste" ca JO sa se desfasoare cu portile inchise, insa "ar putea, poate, sa se gandeasca la un numar limitat de spectatori, tinand cont pe deplin de distantarea sociala", pentru a evita orice propagare a Covid-19."Trebuie sa construim un mediu in care publicul sa se simta in siguranta. Sportivii, la fel ca si familia olimpica, ar putea fi testati inainte si dupa sosirea in Japonia", a spus el.Toshiro Muto considera, totodata, ca este "prea optimist sa presupunem ca toate restrictiile (in vigoare in Japonia) vor fi ridicate" vara viitoare, aceasta situatie impunand "reflectarea la alte optiuni" in privinta organizarii, in conditiile in care in prezent este interzisa intrarea pe teritoriul japonez a vizitatorilor din peste 100 de tari.In ceea ce priveste descoperirea unui vaccin impotriva Covid-19, Muto a precizat ca acest lucru "va fi un avantaj (dar) nu o conditie prealabila" pentru desfasurarea Jocurilor.Recent, presedintele Comitetului de organizare, Yoshiro Mori, a declarat ca "primul punct (inainte JO) va fi dezvoltarea unui vaccin sau a unui medicament".Conducatorul comitetului de coordonare al CIO pentru JO de la Tokyo, australianul John Coates, a afirmat in presa din tara sa ca organizatorii niponi "avanseaza plecand de la faptul ca nu va exista un vaccin", pregatindu-se "pentru toate scenariile".Japonia s-a confruntat pana in prezent cu o epidemie de coronavirus relativ limitata, inregistrand 31.900 de cazuri de infectare si 1.001 decese, insa numarul persoanelor care contracteaza virusul este in crestere, in special in capitala Tokyo.