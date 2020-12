Masurile anti-Covid vor creste cu aproape 1 miliard de dolari costurile organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Ce implica costurile suplimentare

Jocurile Olimpice vor avea loc in perioada 23 iulie - 8 august anul viitor, urmate de Jocurile Paralimpice in perioada 24 august - 5 septembrie.Comitetul de organizare de la Tokyo, Guvernul metropolitan din Tokyo si guvernul central urmeaza sa prezinte miercuri un raport interimar cu privire la noile masuri de combatere a coronavirusului, dupa ce au organizat mai multe intalniri pe aceasta tema inca din septembrie, au spus sursele.Amanarea Jocurilor Olimpice si Paralimpice pentru un an va duce la cresterea pretului total al evenimentului cu aproximativ 200 miliarde yeni, potrivit surselor, iar cele trei parti vor stabili cat va suporta fiecare parte din aceste costuri suplimentare.Costurile pentru combaterea COVID-19 vor include instalarea infrastructurii de ingrijire a sanatatii, inclusiv un sistem de testare si achizitionarea echipamentului necesar pentru prevenirea infectiei.Costurile suplimentare de functionare generate de amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice sunt de asteptat sa includa cheltuielile legate de securizarea jocurilor, inchirierea echipamentelor si taxele de depozitare, precum si costurile cu forta de munca.Jocurile ar fi trebuit sa coste in jur de 1,35 trilioane yeni japonezi inainte de a fi amanate in martie, cu doar patru luni inainte ca ceremonia de deschidere olimpica sa aiba loc in capitala Japoniei. Din aceasta suma, comitetul organizator planifica sa acopere 603 miliarde yeni, Guvernul metropolitan din Tokyo 597 miliarde yeni si guvernul central restul de 150 miliarde yeni. Costurile suplimentare vor fi adaugate pe langa aceste cifre, au spus sursele.Comitetul de organizare spera sa stranga fonduri prin contributii suplimentare din partea sponsorilor si din cererile de despagubire din asigurari.La scurt timp dupa anuntarea amanarii evenimentului, in luna martie, unii specialisti au estimat ca toate costurile suplimentare de functionare aferente amanarii ar fi de aproximativ 300 miliarde yeni.Comitetul de organizare s-a straduit de atunci sa simplifice jocurile si sa reduca din cheltuieli oriunde este posibil, pentru a face organizarea Jocurilor Olimpice si Paralimpice in 2021 mai acceptabila publicului intern.Luna trecuta, organizatorii au anuntat ca prin planul lor simplificat vor economisi aproximativ 30 de miliarde yeni dupa ce au convenit cu Comitetul Olimpic International cu privire la 52 de domenii care ar putea fi rationalizate.Costul contramasurilor COVID-19 va fi in mare masura suportat de guvernul national, deoarece el este cel care planifica vizitele sportivilor, partilor interesate si spectatorilor, spun sursele.Cu toate acestea, fara explicatii amanuntite cu privire la utilizarea fondurilor publice intr-o perioada de dificultati sociale si economice pe fondul pandemiei, organizatorii iau in calcul inclusiv ca nu exista garantii ca jocurile vor avea loc in continuare, a declarat o sursa din cadrul comitetului organizator.