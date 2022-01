COVID in Bihor: Aproape jumatate din testele efectuate in ultimele 24 de ore au fost pozitive. Peste 3.000 cazuri active in Oradea

Bilantul cazurilor active de COVID-19 din judetul Bihor a ajuns, duminica, 23 ianuarie, la 5.206. Dintre acestea, mai mult de jumatate sunt inregistrate in Oradea (3.059), cu o incidenta de 13.61‰.Potrivit datelor furnizate de catre Directia de Sanatate Publica Bihor, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului nostru au fost diagnosticate 644 cazuri noi de COVID, in urma prelucrarii a 1.444 teste. Dintre acestea, 44.5% au fost declarate pozitive.Din pacate, in ultimele 24 de ore a ... citeste toata stirea