PE solicita acordarea statutului de tara candidata Ucrainei si Republicii Moldova - O decizie istorica

Cu 529 voturi pentru, 45 impotriva si 14 abtineri, Parlamentul a adoptat joi o rezolutie prin care invita sefii de stat sau de guvern - care se reunesc joi si vineri - sa acorde "fara intarziere" statutul de tara candidata la UE Ucrainei si Republicii Moldova.Consiliul ar trebui sa faca acelasi lucru cu Georgia "de indata ce guvernul sau a obtinut rezultate" in ceea ce priveste prioritatile indicate de Comisia Europeana. In contextul razboiului brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, ... citeste toata stirea