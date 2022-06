Permis de exploatare la Baita. Mina era gata sa-si concedieze angajatii

Un an de zile le-a trebuit autoritatilor de la Bucuresti pentru a acorda permis de lucru minerilor de la Baita Bihor. Au fost organizate proteste mai mult de o luna, gesturi disperate, greva foamei. Permisul vine in momentul in care societatea se pregatea sa-si concedieze angajatii. Baita Plai era o societate profitabila, care isi platea angajatii peste medie, o societate cu contracte in strainatate. In ciuda interventiei autoritatilor locale, a parlamentarului Kiss Janos, a prefectului Dumitru ... citeste toata stirea