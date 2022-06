Acolo unde infloresc florile, exista si speranta... Festivalul International "Flori de Mai"

An de an, Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Orizont" aduce bucurie si speranta in viata copiilor cu nevoi speciale, cu prilejul Festivalului International "Flori de Mai".Sute de copii cu nevoi speciale din Oradea, judet, dar si din tara au participat, joi, 9 iunie, la cea de-a XIII-a editie a Festivalului International "Flori de Mai". Evenimentul s-a desfasurat in Sala "Arcadia" a Teatrului Regina Maria si a fost organizat de Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Orizont" Oradea."Prin ... citeste toata stirea