Guardiola, după ce și-a surclasat fosta echipă: "Sunt distrus"

Manchester City a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins cu 3-0 pe Bayern Munchen.

A fost meciul în care Pep Guardiola și-a întâlnit fosta echipă, pe care a pregătit-o timp de trei sezoane.

”Din punct de vedere emoțional, sunt distrus. Astăzi am pierdut 10 ani din viață. Acum, trebuie să mă calmez, să mă bucur de o zi liberă și să pregătesc meciul cu Leicester. Ca să elimini o echipă precum Bayern, trebuie să faci două jocuri foarte bune, nu doar unul.

A fost un meci de Champions League între două echipe de top. A fost un meci extrem de strâns în primele 65 de minute. O parte din joc au fost mai buni decât noi. Nu am putut controla zona careului, mai ales pe Musiala și Gnabry.

În primele cinci-zece minute din repriza secundă, ei au fost mai buni, dar după ce am făcut anumite schimbări, noi am controlat. Am marcat trei goluri fantastice și ne-am creat multe șanse. Este un rezultat incredibil, dar știu ce înseamnă să joci la Munchen și va trebui să venim cu ceva nou pentru a nu suferi prea mult”, a spus Pep Guardiola, după meci.

În cealaltă partidă de ieri Benfica - Inter Milano 0-2.

Astăzi sunt programate meciurile: Milan - Napoli și Real Madrid - Chelsea