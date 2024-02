Pete Sampras, de nerecunoscut. Legenda tenisului a suferit enorm după ce soția lui s-a îmbolnăvit FOTO

Legendarul jucător de tenis Pete Sampras i-a șocat pe fani cu un aspect extrem de diferit, la peste două decenii după retragerea sa din lumea sportului profesionist, scrie Daily Mail.

Câștigătorul a 14 turnee de Grand Slam, el este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istorie.

Acum, la vârsta de 52 de ani, Sampras este foarte discret și acceptă puține angajamente la la televiziuni.

Acum, însă, cel poreclit Pistol Pete a fost surprins la o celebră cafenea, iar ziaristii de la Daily Mail au remarcat o schimbare radicală a fizionomiei. "Legenda tenisului este complet de nerecunoscut", au scris ziariștii englezi. Cei care au comentat știrea susțin că totuși Sampras nu este atât de schimbat.

La sfârșitul lunii octombrie a anului trecut, Pete Sampras a împărtășit momentele dificile prin care familia lui trece, după ce soția lui Bridgette a fost diagnosticată cu cancer ovarian.

"După cum lumea știe deja, sunt o persoană destul de liniștită și discretă. Cu toate acestea, anul trecut a fost o perioadă excepțional de dificilă pentru familia mea și am decis să împărtășesc ceea ce se întâmplă.

În decembrie anul trecut, soția mea, Bridgette, a fost diagnosticată cu cancer ovarian. De atunci, a suferit o intervenție chirurgicală majoră, a trecut prin chimioterapie și continuă cu terapia țintită.

Este greu să privești pe cineva pe care îl iubești trecând printr-o provocare ca aceasta. Cu toate acestea, văzându-i pe băieții noștri ridicându-se și fiind susținători atât de puternici ai lui Bridgette, ai mei, a fost uimitor. Să o văd pe Bridgette continuând să fie o mamă și o soție incredibilă prin toate acestea a fost inspirator. De asemenea, am învățat că este foarte greu să ceri sprijin atunci când ceva este pur și simplu prea greu de spus.

Acestea fiind spuse, voi încheia acest lucru cerând cu umilință gânduri bune și rugăciuni pentru familia noastră, în timp ce Bridgette își continuă călătoria de vindecare. Vă mulțumesc".

