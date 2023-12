Doliu în fotbal! A murit omul pe care Dobrin l-a vrut la FC Argeș

În seara zilei de 5 decembrie a trecut în neființă fostul mare jucător al Brăilei, Adrian Petrache (Babacu). Fostul mijlocaș ofensiv al Progresului Brăila, pentru care orice lovitură liberă din preajma careului era ca și o lovitură de la 11 metri, a decedat la numai 64 de ani.

La vârsta de 11 ani a avut primele contacte cu fotbalul, la echipa de juniori unde a evoluat sub îndrumarea antrenorilor Octavian Ulman și Vasile Coteț.

Adrian Petrache, fosta glorie a fotbalului brăilean, a fost unul dintre cei mai buni executanți ai loviturilor libere din Romania între anii 1979-1989.

Calitățile sale extraordinare au atras atenția marilor cluburi din Campionatul Românesc, iar fosta legendă a fotbalului românesc, Nicolae Dobrin, a venit personal la Brăila în speranța că îl va convinge să semneze cu FC Argeș, însă Adrian Petrache a ales să rămână la Brăila.

În perioada 1979-1980 a evoluat pentru Chimia Brăila devenind golgheterul echipei, în cele din urmă revenind la FC Brăila; Evoluează apoi timp de 8 sezoane consecutive la echipa fanion a Brăilei, fiind de trei ori golgheterul echipei și a seriei din Divizia B.

A absolvit școala de antrenori cu brio, trecând examenul final cu nota 9.25. După retragerea din cariera de fotbalist s-a reîntors in fotbalul brailean, fiind pana in 2015 antrenor in cadrul Daciei Unirea Braila. Grupele pregătite de tehnicianul brăilean, la care au evoluat Laurențiu Ivan, Cristian Haisan, Baltă și Pleșa, au disputat două semifinale ale Campionatului Național de juniori, la Arad și Onești.