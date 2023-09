Ploieștenii reclamă arbitrajul lui Istvan Kovacs cu CFR Cluj: "Ne doare că suntem furați. Am vrea să nu ne mai arbitreze"

Claudiu Tudor, preşedintele clubului Petrolul, a afirmat, luni seară, că arbitrul Istvan Kovacs a refuzat două lovituri de la 11 metri formaţiei sale la meciul cu CFR Cluj, scor 0-1, din Superligă.

"Ne doare că suntem furaţi. Am ştiut de când am aflat cine ne arbtrează, nu ai voie să faci asemenea greşeli. De asta e înjurat Kovacs la Ploieşti şi Haţegan e primit cu flori. Am vrea ca domnul Kovacs să nu ne mai arbitreze. Îşi baţi joc de un oraş întreg. CFR nu avea nevoie de aa ceva. A fost penalti şi la Muşi şi la Pedro. Este ceva clar, nu ai cum să nu dai aşa ceva.. Bătaie de joc. Venim în ziua meciului, că oricum scorul e acelaşi şi asta e", a spus Tudor.

Petrolul a cerut penalti în minutul 32, la un contact între Alexandru Musi şi portarul Sava, dar arbitrul Istvan Kovacs nu a acordat nimic.

În minutul 48, după un corner executat de prahoveni, Ajeti a avut o intervenţie cu talpa extrem de dură asupra lui Pedro Justiniano, chiar în careul ardelenilor.

Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, iar arbitrii VAR, Horia Mladinovici şi Ovidiu Robu, nu au intervenit pentru a-l chema pe central la monitorul VAR.

CFR Cluj s-a impus cu scorul de 1-0.