Luni dupa-amiaza, la ora 15, a avut loc un accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe strada Plutasului (in cartierul Precista al municipiului Piatra-Neamt).Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 69 de ani conducea o masina si nu i-a dat prioritate altui autoturism la volanul caruia se afla un concitadin de 51 de ani, izbindu-l lateral-dreapta. In urma ... citeste toata stirea