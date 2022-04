Accident pe strada Veseliei

Neacordarea de prioritate a dus la producerea unui accident rutier, sambata dimineata, in municipiul Piatra-Neamt.Politistii au stabilit ca un barbat in varsta de 32 de ani, din comuna Dumbrava Rosie, conducea o masina pe strada Veseliei si, la intersectia cu strada Dimitrie Leonida, s-a izbit in autovehiculul la volanul caruia era un localnic de 56 de ani. In urma impactului, a doua masina a fost proiectata intr-o teava de alimentare cu gaz metan. Soferii nu consumasera alcool, nu au fost ... citeste toata stirea