Femeie data disparuta de fiica sa din Roman

Luni, 7 noiembrie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Urecheni au fost sesizati de catre o femeie, de 43 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca, la data de 31 octombrie, mama sa, Margareta Maftei, in varsta de 61 de ani, a parasit in mod voluntar imobilul din localitatea tibucani si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,65 m, greutate - 45 de kilograme, par grizonant, ochi caprui. La momentul disparitiei, aceasta era imbracata cu o ... citeste toata stirea