Gelozie cu urmari penale intr-un mall. Un barbat a reactionat violent cand si-a vazut fosta sotie cu alt barbat

Un barbat are dosar penal si a fost retinut de catre politisti, pentru comiterea a trei infractiuni intr-un mall din Piatra Neamt. A devenit violent cand a observat-o pe fosta nevasta insotita de un barbat.Linistea serii de 24 martie 2024 a fost tulburata la supermarketul Shopping City, cel mai mare din orasul mentionat, cei prezenti in zona restaurantelor fiind luati prin surprindere de comportamentul unui individ, care s-a manifestat extrem de agresiv. In jurul orei 21.20, acesta l-a lovit ... citește toată știrea