Peste 200 de copii au concurat la Olimpiada sportiva "Toamna Teiului"

Peste 200 de copii, elevi ai scolilor gimnaziale din comuna Poiana Teiului, au participat, in weekend, la competitiile organizate in cadrul proiectului educational Olimpiada sportiva "Toamna Teiului".Activitatile au inceput sambata, la ora 11.00, si s-au incheiat in seara aceleiasi zile.Elevii scolilor din Poiana Teiului si Petru Voda au concurat, cu fair-play, la probe de atletism si jocuri sportive. S-au desfasurat probe la alergare viteza (25, 30 si 50 de metri), alergare rezistenta (400 ... citeste toata stirea