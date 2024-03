Romascan urmarit de politisti in trafic. Soferul era baut si avea permisul suspendat, tot din cauza alcoolului

Joi, 28 martie, in jurul orei 20.50, politistii din cadrul biroului Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au depistat in trafic, pe strada 6 Decembrie, in localitatea Botesti, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani, din Roman. Conform IPJ Neamt, conducatorul auto nu a oprit la semnalele organelor de politie si a fost urmarit pe o distanta de aproximativ 10 kilometri."Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o valoare de 0,81 mg/l alcool pur in ... citește toată știrea