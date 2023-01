AL PATRULEA ACCIDENT MORTAL in Prahova de la inceputul anului: Un tanar de 18 ani a murit pe DJ 100 C

In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 3.30, pe DJ 100 C, s-a produs o tragedie. La volan, un tanar de 22 de ani. Impactul teribil cu un cap de pod a facut masina bucati si a ucis un pasager de numai 18 ani.Referitorla acest eveniment (AL PATRULEA ACCIDENT MORTAL in Prahova de la inceputul acestui an!) reprezntantii IPJ Prahova au transmis ca din primele verificari a reiesit faptul ca un tanar in varsta de 22 de ani, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe DJ100C, din ... citeste toata stirea