Consilierii locali au aprobat tariful de 1083 lei/gigacalorie la Ploiesti. PRO Romania si PSD s-au opus

Pe ordinea de zi a sedintei consiliului local al Municipiului Ploiestide astazi, 10 februarie 2022, s-a aflat un proiect de ajustare a pretului pentru energia termica livrata in sistem centralizat, prin care tariful, incluzand si niste recuperari solicitate de operator, va ajunge la 1083 de lei cu tot cu TVA. Acesta a fost votat de consilierii locali PNL - USR - ALDE - Prahova in Actiune, singurii care au votat impotriva fiind cei de la PRO Romania si PSD.Proiect de hotarare consta in ... citeste toata stirea