Tribunalul Prahova a amanat de sapte ori sentinta in dosarul profesoarei injunghiate de un fost elev

Magistratul care judeca dosarul tentativei de omor in cazul profesoarei de la Liceul "Spiru Haret" din Ploiesti, injunghiate in abdomen de catre un fost elev, a amanat sa dea sentinta de sapte ori. Judecata pe fondul cauzei s-a finalizat in data de 13 octombrie 2021, dar de atunci, instanta a avut nu mai putin de sapte termene in care a anuntat de fiecare data ca amana pronuntarea.La termenul din 13 ianuarie, al saptelea, instanta a amanat din nou finalizarea dosarului pentru data de 21 ... citeste toata stirea